Cugini uccisi e bruciati nell’auto Le nuove indagini non bastano seconda richiesta di archiviazione

Ferrara, 30 settembre 2025 – Le nuove indagini non sono bastate a dissolvere la spessa coltre del dubbio. A oltre un anno dall'ordinanza del giudice che disponeva ulteriori accertamenti sull' omicidio dei cugini Riccardo e Dario Benazzi, freddati a colpi di fucile e poi bruciati nella loro auto in un campo a Rero il 28 febbraio del 2021, l'attività investigativa sembra essere arrivata a un punto morto. Nei giorni scorsi, la procura ha chiesto l'archiviazione dell' inchiesta a carico di Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, artigiani, finora gli unici indagati per il delitto. È la seconda volta dopo la prima analoga istanza del maggio 2023.

