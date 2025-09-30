Cugini morti in un incidente | conducente della Panda indagato per omicidio stradale

FRANCAVILLA FONTANA – È indagato per il reato di omicidio stradale l'uomo che nella serata di domenica (28 settembre) si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Francavilla Fontana, dichiarando di essere lui il conducente della Fiat Panda coinvolta nell'incidente, avvenuto il giorno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

