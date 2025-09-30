Cugini morti in un incidente | conducente della Panda indagato per omicidio stradale

FRANCAVILLA FONTANA – È indagato per il reato di omicidio stradale l'uomo che nella serata di domenica (28 settembre) si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Francavilla Fontana, dichiarando di essere lui il conducente della Fiat Panda coinvolta nell'incidente, avvenuto il giorno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Svolta nelle indagini del tragico incidente avvenuto sabato scorso sulla sp26 a Francavilla Fontana in cui sono morti i cugini Antonio e Gabriele Sternativo, di 26 e 20 anni. Un uomo si è presentato ieri pomeriggio nella caserma dei Carabinieri per autodenunci

Cugini morti sulla Francavilla-Ceglie: si costituisce il conducente della Panda - Svolta nelle indagini sull'incidente mortale di sabato pomeriggio, costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele Sternativo, rispettivamente di 27 e 20 anni.

