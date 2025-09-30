Cuchi protagonisti a Villa Draghi | mostra e laboratori gratuiti a Montegrotto
Dal 28 settembre al 19 ottobre, Villa Draghi ospita un evento che celebra l'antica arte dei fischietti in ceramica, conosciuti in dialetto veneto come cuchi. Scopri la locandina della mostraLa mostra alla sua quarta edizione si svolgerà tutte le domeniche dal 28 settembre al 19 ottobre 2025 dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: cuchi - protagonisti
GRANDI NOTIZIE! I Cucci Bakery arriva in TV! Siamo super felici di annunciarvi che saremo ospiti e protagonisti della trasmissione FOODISH su TV 8 condotta da Joe Bastianich. La puntata sarà dedicata al Cannolo Siciliano e noi non potevamo ma - facebook.com Vai su Facebook
Cuchi protagonisti a Villa Draghi: mostra e laboratori gratuiti a Montegrotto - Dal 28 settembre al 19 ottobre, Villa Draghi ospita un evento che celebra l'antica arte dei fischietti in ceramica, conosciuti in dialetto veneto come cuchi. Segnala padovaoggi.it