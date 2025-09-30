Cubo nero rabbia infinita Protesta all’ex comunale E abbattimento simulato
Sulle note di The Wall dei Pink Floyd, il comitato Salviamo Firenze ha abbattuto un muro di scatole nere davanti al contestato " cubo nero " sorto in corso Italia al posto dell’ex Teatro Comunale. Un gesto simbolico, forte, che ha richiamato oltre 200 persone. Il muro di otto metri, costruito con cartoni dipinti di nero a simboleggiare l’edificio finito nel mirino dei comitati, è stato spinto a terra in segno di rifiuto. "La magistratura va avanti con l’inchiesta, ma la città ha già deciso: questa struttura non va bene", ha detto Massimo Torelli, portavoce del comitato. E ancora: "Non aspettiamo le indagini, la sindaca deve dimostrare che tutto sia stato corretto, ma anche se l’iter fosse regolare, non andava avviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il cubo nero sull'ex Comunale a Firenze. Soprintendenza, l'ok delle polemiche. "Riunioni fiume e pressioni, il Maggio voleva vendere"
Fuksas e il cubo nero: "Non mi entusiasma. La politica sembra sparita, comandano le Immobiliari"
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l'ordine degli architetti: "Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe"
La deriva #urbanistica di #Firenze è oggetto di un grande articolo di Paolo Celebre, @ItaliaNostraFi, che prende spunto dalle ultime trasformazioni nel centro della città. Svetta su tutte l'operazione del "cubo nero".
Cubo nero, rabbia infinita. Protesta all'ex comunale. E abbattimento simulato - Adesso tour in città in altri trenta luoghi per denunciare tutte le brutture.
I fiorentini bocciano il 'cubo nero'. Giudizio negativo per nove su dieci, il 74% lo vorrebbe abbattere - 210 i lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio sul complesso di edifici che ha preso il posto ...