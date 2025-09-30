Sulle note di The Wall dei Pink Floyd, il comitato Salviamo Firenze ha abbattuto un muro di scatole nere davanti al contestato " cubo nero " sorto in corso Italia al posto dell’ex Teatro Comunale. Un gesto simbolico, forte, che ha richiamato oltre 200 persone. Il muro di otto metri, costruito con cartoni dipinti di nero a simboleggiare l’edificio finito nel mirino dei comitati, è stato spinto a terra in segno di rifiuto. "La magistratura va avanti con l’inchiesta, ma la città ha già deciso: questa struttura non va bene", ha detto Massimo Torelli, portavoce del comitato. E ancora: "Non aspettiamo le indagini, la sindaca deve dimostrare che tutto sia stato corretto, ma anche se l’iter fosse regolare, non andava avviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cubo nero, rabbia infinita. Protesta all'ex comunale. E abbattimento simulato