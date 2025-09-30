A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andre Cruz, doppio ex Napoli e Sporting Lisbona. Queste le su dichiarazioni alla vigilia del match di Champions tra le due squadre: “Il calcio di prima era più tecnico. Avevamo giocatori che avevano dei colpi davvero belli, oggi il calcio è più fisico. Si corre tanto, si guardano i chilometri più che le punizioni o i lanci belli e precisi. Napoli-Sporting? La Champions non azzera tutto perchè il calcio italiano è il calcio più difficile d’Europa. Il Napoli parte come favorito, ha una squadra più competitiva e forte dello Sporting che dopo lo Scudetto del 2021-2022 è riuscito a mantenere un livello alto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cruz a Stile TV: “Il Napoli parte come favorito contro lo Sporting. Attenzione al contropiede…”