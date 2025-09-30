Cruz a Stile TV | Il Napoli parte come favorito contro lo Sporting Attenzione al contropiede…
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andre Cruz, doppio ex Napoli e Sporting Lisbona. Queste le su dichiarazioni alla vigilia del match di Champions tra le due squadre: “Il calcio di prima era più tecnico. Avevamo giocatori che avevano dei colpi davvero belli, oggi il calcio è più fisico. Si corre tanto, si guardano i chilometri più che le punizioni o i lanci belli e precisi. Napoli-Sporting? La Champions non azzera tutto perchè il calcio italiano è il calcio più difficile d’Europa. Il Napoli parte come favorito, ha una squadra più competitiva e forte dello Sporting che dopo lo Scudetto del 2021-2022 è riuscito a mantenere un livello alto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: cruz - stile
Venerdì prossimo l’autrice CLM Yuleisy Cruz Lezcano presenterà il suo volume “Di un’altra voce sarà la paura”, un’opera che affronta il tema della violenza con la forza evocativa della parola, al Festival del Buon Vivere 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Julio Cruz: "Napoli, Nunez più pronto di Lucca. Peccato che Osimhen non torni azzurro" - Julio Ricardo Cruz, storico ex attaccante argentino, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno dopo aver visitato Napoli e i Quartieri Spagnoli insieme al figlio Juan Manuel Cruz. Segnala tuttomercatoweb.com