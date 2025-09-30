Cruciani tuona su Pio Esposito | Glorificazione incredibile che fa male anche a lui! Viene presentato come il futuro del calcio italiano ma…

Cruciani tuona su Pio Esposito: «Glorificazione incredibile che fa male anche a lui! Viene presentato come.». Il pensiero del giornalista. Durante il podcast “Numer1”, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha commentato la crescente attenzione mediatica intorno a Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter. Secondo Cruciani, il calciatore, pur essendo un prospetto di talento con grandi potenzialità, s ta ricevendo una glorificazione eccessiva che non sempre trova fondamento nella realtà. Esposito, che ha già segnato in Serie B durante le sue esperienze precedenti, viene spesso presentato come il futuro del calcio italiano, creando aspettative molto alte attorno al suo nome. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cruciani tuona su Pio Esposito: «Glorificazione incredibile che fa male anche a lui! Viene presentato come il futuro del calcio italiano ma…»

In questa notizia si parla di: cruciani - tuona

Cruciani: “Esposito pompato come il Sacro Graal, di che parliamo? Viene presentato come…” - Intervenuto durante il podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha parlato così di Francesco Pio Esposito ... Lo riporta msn.com

Nazionale, Fabbian e Pio Esposito: «Essere qui è un’emozione» - Gioventù nell’Aula Magna di Coverciano: Francesco Pio Esposito e Giovanni Fabbian, il calciatore studente (in Economia). Segnala ilmessaggero.it