Crosetto Tregua vicina grazie a piano Usa Flottilla ne prenda atto

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano USA per la Palestina potrebbe finalmente portare tregua, pace, aiuti e poi consentire la ricostruzione di una terra dove il popolo palestinese possa vivere in libertà, convivendo con Israele. Se il piano verrà accettato da entrambe le parti si potranno creare anche le condizioni immediate utili a far sì che ogni aiuto umanitario possa raggiungere la popolazione civile di Gaza e chi ha bisogno. In questi mesi molti beni e molti medicinali sono arrivati anche grazie alle iniziative del governo italiano e della Farnesina, sempre supportate e rese possibili dalla Difesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crosetto - tregua

crosetto tregua vicina grazieCrosetto “Tregua vicina grazie a piano Usa, Flottilla ne prenda atto” - ROMA (ITALPRESS) – “Il piano USA per la Palestina potrebbe finalmente portare tregua, pace, aiuti e poi consentire la ricostruzione di una terra dove il popolo palestinese possa vivere in libertà, con ... Come scrive msn.com

Crosetto: “Grazie al piano Usa la tregua a Gaza è vicina, la Flotilla ora valuti soluzioni alternative” - Crosetto: "Grazie al piano Usa la tregua a Gaza è vicina, la Flotilla ora valuti soluzioni alternative" Leggi su Agenzia Nova ... Scrive agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Tregua Vicina Grazie