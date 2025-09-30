Crollo inaspettato per mara venier | la rai chiede chiarimenti in diretta

le sfide di domenica in: calo di ascolti e nuove strategie. Il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, sta vivendo un periodo caratterizzato da un significativo calo di audience, che mette in discussione le strategie attuali e solleva interrogativi sulle future scelte della rete. La trasmissione, tradizionalmente uno degli appuntamenti più seguiti della domenica pomeriggio, si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita proveniente da altri programmi di successo come Amici e Verissimo. andamento degli ascolti e analisi dei dati. Analizzando i numeri ufficiali raccolti dall’ Auditel, emerge un quadro preoccupante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Crollo inaspettato per mara venier: la rai chiede chiarimenti in diretta

Mara Venier, Teo Mammuccari a Domenica In? Le liti e l'ultima ospitata. «Gira voce che frequenti mia figlia» - In Rai non sembrano esserci dubbi: la prossima edizione di Domenica In vedrà ancora Mara Venier alla guida, ma questa volta affiancata da Teo Mammucari. Come scrive corriereadriatico.it

