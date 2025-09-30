Crollo di una scuola in Indonesia | morti e dispersi VIDEO

Bambini e adolescenti, tutti maschi, intenti alla preghiera nella sala sulla quale è collassato l'edificio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

crollo scuola indonesia mortiIndonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. tg24.sky.it scrive

crollo scuola indonesia mortiCrolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie - I soccorsi sono particolarmente complessi a causa delle condizioni instabili dell'edificio crollato ... Scrive msn.com

