Crolla una scuola morti diversi studenti | Sentiamo pianti e urla!

– Le aule erano illuminate da una luce soffusa mentre, tra i banchi, si sentivano voci di studenti e il familiare odore del legno antico. Un pomeriggio come tanti, dove la routine della preghiera scandiva i tempi di una giornata apparentemente normale. In pochi istanti, però, la tranquillità è stata infranta da un boato improvviso, seguito da un silenzio innaturale. Quella che doveva essere una giornata come tante si è trasformata in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni per la comunità scolastica. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

