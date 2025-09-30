Crolla una scuola morti diversi studenti | Sentiamo pianti e urla!

– Le aule erano illuminate da una luce soffusa mentre, tra i banchi, si sentivano voci di studenti e il familiare odore del legno antico. Un pomeriggio come tanti, dove la routine della preghiera scandiva i tempi di una giornata apparentemente normale. In pochi istanti, però, la tranquillità è stata infranta da un boato improvviso, seguito da un silenzio innaturale. Quella che doveva essere una giornata come tante si è trasformata in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni per la comunità scolastica. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crolla una scuola, morti diversi studenti: “Sentiamo pianti e urla!”

In questa notizia si parla di: crolla - scuola

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

Crolla una scuola a Giava in Indonesia: diversi morti e decine di dispersi - X Vai su X

Maltempo: Seveso in piena, evacuata scuola a Cusano, crolla un argine a Paderno #NordMilano24 #NordMilano #bresso #cusanomilanino #padernodugnano #seveso #cronaca #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook

Crolla una scuola a Giava in Indonesia: diversi morti e decine di dispersi - Almeno tre studenti sono morti e decine risultano dispersi dopo il crollo di una scuola islamica nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, secondo quanto riferito dalle autorità. Segnala tg.la7.it

Tragedia a Sidoarjo: Crolla Scuola Islamica, 3 Morti e 38 Dispersi tra le Macerie - ??Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Da quotidiano.net