Crolla una scuola in Indonesia voci sotto le macerie
Sidoarjo, 30 set. (askanews) - Almeno tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel crollo di un edificio scolastico islamico sull'isola principale dell'Indonesia, Giava, nella città di Sidoarjo. Più di 100 studenti si erano riuniti per la preghiera pomeridiana quando l'edificio a più piani è crollato improvvisamente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Antara, citando un testimone. "Sento molte voci che piangono e gridano dalle macerie. Significa che sono ancora vivi", dice Nanang Sigit responsabile dei soccorritori spiegando che le operazioni sono molto difficili a causa del rischio di ulteriori crolli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
