Crolla una scuola in Indonesia | un morto e decine di dispersi

Un edificio dell’Al Khoziny Islamic Boarding School di Sidoarjo, in Indonesia, è crollato lunedì pomeriggio durante la preghiera degli studenti. Il bilancio provvisorio parla di un ragazzo morto, 99 feriti e almeno 65 dispersi sotto le macerie. I soccorritori – centinaia di operatori tra polizia, vigili del fuoco e militari – hanno lavorato per tutta la notte e sono riusciti a estrarre otto studenti vivi ma gravemente feriti. Molti dei ragazzi intrappolati hanno tra i 12 e i 17 anni e frequentano dalla settima all’undicesima classe. Le ricerche procedono a fatica: pesanti lastre di cemento e parti instabili dell’edificio ostacolano gli scavi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi

