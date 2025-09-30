Crolla scuola in Indonesia un ragazzo morto e decine dispersi sotto le macerie | le immagini
Una scuola islamica a Sidoarjo, nella regione indonesiana della Giava Orientale, è crollata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Indonesia Crolla una scuola islamica a #Sidoarjo, a Giava: 3 morti, 38 persone intrappolate. "Dovrebbero esserci dei sopravvissuti", fa sapere il Capo dell'Agenzia di Soccorso locale. Al momento del cedimento gli studenti erano riuniti per pregare
Maltempo: Seveso in piena, evacuata scuola a Cusano, crolla un argine a Paderno #NordMilano24 #NordMilano #bresso #cusanomilanino #padernodugnano #seveso #cronaca #breakingnews
Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi - Il bilancio provvisorio del crollo della scuola in Indonesia parla di un ragazzo morto, 99 feriti e almeno 65 dispersi sotto le macerie. msn.com scrive
Crolla una scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati - Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Come scrive ansa.it