Crolla scuola in Indonesia un ragazzo morto e decine dispersi sotto le macerie | le immagini

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola islamica a Sidoarjo, nella regione indonesiana della Giava Orientale, è crollata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crolla - scuola

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

crolla scuola indonesia ragazzoCrolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi - Il bilancio provvisorio del crollo della scuola in Indonesia parla di un ragazzo morto, 99 feriti e almeno 65 dispersi sotto le macerie. msn.com scrive

crolla scuola indonesia ragazzoCrolla una scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati - Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Scuola Indonesia Ragazzo