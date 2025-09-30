Crolla scuola in Indonesia | tre studenti morti altri 38 intrappolati Pianti e grida sotto le macerie

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 settembre 2025 – Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito “pianti e grida”. "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili”, ha affermato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

crolla scuola in indonesia tre studenti morti altri 38 intrappolati pianti e grida sotto le macerie

© Quotidiano.net - Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie

In questa notizia si parla di: crolla - scuola

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

crolla scuola indonesia treCrolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie - I soccorsi sono particolarmente complessi a causa delle condizioni instabili dell'edificio crollato ... Da msn.com

crolla scuola indonesia treIndonesia, crolla scuola islamica: morti e decine di dispersi tra gli studenti - L’edificio scolastico è collassato a Sidoarjo nella provincia indonesiana di Giava Orientale. Riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Scuola Indonesia Tre