Crolla scuola in Indonesia | tre morti e oltre 100 feriti
Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella provincia di Giava orientale, oltre 100 i feriti, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha affermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
