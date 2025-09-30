Crolla la Lega Meloni detta i tempi Zaia resta il totem

Le elezioni regionali nelle Marche hanno prodotto un risultato che va ben oltre i confini della regione adriatica. Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente con un margine netto, forte di una coalizione di centrodestra che ha toccato il 52,1% e con Fratelli d’Italia primo partito al 28%. A pesare, però, non è soltanto la conferma . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

