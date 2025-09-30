Crolla la Lega Meloni detta i tempi Zaia resta il totem
Le elezioni regionali nelle Marche hanno prodotto un risultato che va ben oltre i confini della regione adriatica. Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente con un margine netto, forte di una coalizione di centrodestra che ha toccato il 52,1% e con Fratelli d'Italia primo partito al 28%. A pesare, però, non è soltanto la conferma . L'Identità.
Crolla la Lega nelle #Marche dal 22% del 2020 al 7%. Da gennaio Salvini non fa che esaltare Trump che ha messo dazi al 15% agli imprenditori italiani ripetendo che "sono un'opportunità" e si è battuto per far viaggiare i cani in aereo (che gli farà perdere al
Veneto, sondaggi riservati agitano il centrodestra: con Zaia nel simbolo, Lega al 26% e FdI crolla A due mesi dalle elezioni regionali del 23 novembre, il centrodestra veneto si trova alle prese con tensioni interne crescenti, alimentate dai risultati di sondaggi ri
Marche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci.