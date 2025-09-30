Crolla il turismo in California Si teme il flop ai Mondiali
Turisti in fuga dalla California. Negli ultimi tre mesi, soltanto Los Angeles, ha perso l'8% dei visitatori. Centosettantamila in meno rispetto alla scorsa estate. Tanto è bastato per far scattare l'allarme per gli arrivi della Coppa del Mondo di calcio, che debutterà l'11 giugno prossimo. Otto partite si giocheranno al SoFi Stadium di Los Angeles. Sempre in California il match di debutto della nazionale statunitense. L'evento sportivo, con 48 squadre nazionali che disputeranno 104 partite in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, rischiano di essere un flop sulla West Coast. Dopo anni di crescita, la California si trova a far fronte ad un calo dei turisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: crolla - turismo
