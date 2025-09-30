Criticare Israele senza dimenticare di condannare Hamas? Si può fare
Al direttore - Non stupisce più nulla. Né che qualcuno in Rai abbia pensato che “No Other Land” fosse il film “giusto” da trasmettere il 7 ottobre (in Rai può succedere di tutto). Né che in tanti abbiano gridato alla “censura” solo perché si è spostato di qualche settimana in avanti. Né che altri invitino alla “disobbedienza civile” chiedendo di andare proprio quel giorno tutti al cinema a vedere “The voice of Hind Rajab”, film su una bambina palestinese uccisa dall’Idf. C’è qui la misura non solo della rimozione di Hamas ma proprio del ribaltamento delle vittime e dei carnefici del 7 ottobre. Abbiamo una modesta proposta per la Rai: quel giorno mandare in onda, in seconda serata, per un paio d’ore, il Qr Code che sfoggiava Netanyahu all’Onu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: criticare - israele
Criticare la brutalità di Israele a Gaza non è antisemitismo
Medio Oriente, dal raid Idf a Doha a proposta egiziana di forza araba NATO-style, fino alle controversie su passaporti americani: vietato criticare Israele
La Palestina sopra Berlino, 50mila in corteo con la Linke Una piazza piena per la storica svolta della sinistra, da ieri criticare Israele non è più un tabù Sebastiano Canetta - X Vai su X
In azione le Red Rebels per "criticare il modello di mobilità e sviluppo che ogni anno viene riproposto nel centro di Torino e denunciare la presenza di aziende coinvolte nelle operazioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania” - facebook.com Vai su Facebook
Angosciati per Gaza senza dimenticare per cosa combatte Israele - Al prossimo Festival del cinema di Venezia, o a un qualsiasi prossimo festival cinematografico internazionale, quando la tragedia della guerra di Gaza e la tragedia dell’assedio contro Israele ci ... Scrive ilfoglio.it
Come parlare di Israele senza cadere nell'odio - Difendere senza idolatrare e criticare Netanyahu senza cadere nell’antisemitismo è possibile. Scrive ilfoglio.it