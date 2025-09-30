Criticare Israele senza dimenticare di condannare Hamas? Si può fare

Al direttore - Non stupisce più nulla. Né che qualcuno in Rai abbia pensato che “No Other Land” fosse il film “giusto” da trasmettere il 7 ottobre (in Rai può succedere di tutto). Né che in tanti abbiano gridato alla “censura” solo perché si è spostato di qualche settimana in avanti. Né che altri invitino alla “disobbedienza civile” chiedendo di andare proprio quel giorno tutti al cinema a vedere “The voice of Hind Rajab”, film su una bambina palestinese uccisa dall’Idf. C’è qui la misura non solo della rimozione di Hamas ma proprio del ribaltamento delle vittime e dei carnefici del 7 ottobre. Abbiamo una modesta proposta per la Rai: quel giorno mandare in onda, in seconda serata, per un paio d’ore, il Qr Code che sfoggiava Netanyahu all’Onu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

