Milano, 30 settembre 2025 – Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi lo scorso luglio, Cristina Plevani è tornata in tv. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, fa parte del trio di opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Insieme a lei ci sono Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, tutti ex gieffini. E così, sembra che un altro sogno si sia realizzato per la 53enne, che in un’intervista aveva rivelato non solo che non si sarebbe lasciata scappare questo secondo treno, ma che le sarebbe piaciuto molto rivestire questo ruolo. Del resto, è stata lei a trionfare nella prima edizione del reality, nel 2000. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cristina Plevani opinionista al Grande Fratello: “Un’opportunità grande, voglio fare bene. Sarò sempre me stessa e senza filtri”