Cristina Cocco Antologia 2002-2025 la mostra al San Gaetano
Dal 3 ottobre al 21 novembre 2025, presso i ballatoi del primo piano del Centro culturale Altinate San Gaetano, sarà visitabile la mostra Antologia 2002-2025 di Cristina Cocco.L’esposizione presenta oltre vent’anni di ricerca artistica attraverso una trentina di teleri, alcuni di grandi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
