Cristicchi quattro date nei teatri per Dalle Tenebre alla Luce
foto di Giorgio Amendola ROMA – Dopo il grande successo delle date estive del live “Dalle Tenebre alla Luce”, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze italiane, l’artista torna in autunno con quattro speciali appuntamenti in venue teatrale che chiuderanno il Tour Concerti 2025 e rappresentano l’ideale proseguimento del suo viaggio musicale e umano. Il teatro è da sempre la dimensione più intima e suggestiva di Simone Cristicchi, basti pensare al successo dello spettacolo “Franciscus” che ha registrato un’affluenza record di pubblico. Il teatro è il luogo in cui la sua musica trova nuova vita, con parola e melodia che respirano insieme e restituiscono appieno la sua natura di cantattore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: cristicchi - quattro
Simone Cristicchi sta male, concerto annullato a sorpresa quattro giorni prima: partono i rimborsi
Simone Cristicchi nella seconda puntata di Kilimangiaro "on the road" RAI 3 Ore 16:20 - Domenica 28 Settembre "Kilimangiaro" torna con quattro speciali inediti fuori dallo studio. Camila Raznovich guiderà gli spettatori in un percorso tutto italiano, alla scop - facebook.com Vai su Facebook
SIMONE CRISTICCHI - Le ultime quattro date del 2025 saranno a teatro #SimoneCristicchi - X Vai su X
Cristicchi, quattro date nei teatri per “Dalle Tenebre alla Luce” - Dopo il grande successo delle date estive del live “Dalle Tenebre alla Luce”, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze ... Come scrive lopinionista.it
SIMONE CRISTICCHI: QUATTRO DATE ESCLUSIVE NEI TEATRI CON IL TOUR “DALLE TENEBRE ALLA LUCE” - com) Milano, 24 settembre 2025 – Dopo il grande successo delle date estive del Live “Dalle Tenebre alla Luce”, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze itali ... Si legge su mi-lorenteggio.com