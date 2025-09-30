cristicchi quattro date nei teatri per dalle tenebre alla luce

foto di Giorgio Amendola ROMA – Dopo il grande successo delle date estive del live “Dalle Tenebre alla Luce”, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze italiane, l’artista torna in autunno con quattro speciali appuntamenti in venue teatrale che chiuderanno il Tour Concerti 2025 e rappresentano l’ideale proseguimento del suo viaggio musicale e umano. Il teatro è da sempre la dimensione più intima e suggestiva di Simone Cristicchi, basti pensare al successo dello spettacolo “Franciscus” che ha registrato un’affluenza record di pubblico. Il teatro è il luogo in cui la sua musica trova nuova vita, con parola e melodia che respirano insieme e restituiscono appieno la sua natura di cantattore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

