Cristiana Clivio alla direzione del Trade Finance Italy di Deutsche Bank

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deutsche Bank Italia nomina Cristiana Clivio  nuova Head of Trade Finance Italy per la divisione Bank for Entrepreneurs. Clivio, negli anni, costruisce il suo percorso professionale partendo dall’Investment Banking a Francoforte, per poi specializzarsi nel Trade Finance all’interno della Corporate Bank italiana dal 2014. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

