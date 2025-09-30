Cristiana Clivio alla direzione del Trade Finance Italy di Deutsche Bank
Deutsche Bank Italia nomina Cristiana Clivio nuova Head of Trade Finance Italy per la divisione Bank for Entrepreneurs. Clivio, negli anni, costruisce il suo percorso professionale partendo dall’Investment Banking a Francoforte, per poi specializzarsi nel Trade Finance all’interno della Corporate Bank italiana dal 2014. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
