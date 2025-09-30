Crisi idrica a Serino l' amministrazione comunale predispone lavori sull' acquedotto
Si comunica che a causa della grave crisi idrica, si potrebbero verificare interruzioni nell'erogazione dell'acqua durante le prossime giornate a Serino. A tal fine l'amministrazione comunale sta predisponendo urgenti lavori sull'acquedotto comunale per risolvere tale problematica. Si raccomanda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: crisi - idrica
In Prefettura il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento
Crisi idrica, dalla Basilicata novità importanti dopo l’incontro in Prefettura: «Cederemo la nostra acqua alla Puglia»
Ok al 'tubone' che risolverà la crisi idrica nel Foggiano: investimento da 30 milioni di euro
CRISI IDRICA E FINANZIAMENTO DELLE OPERE VENERDÌ 3 OTTOBRE – ore 19.00 - UNA MANIFESTAZIONE PACIFICA NEI PRESSI DELLA PREFETTURA DI FOGGIA Una richiesta chiara al Governo: finanziare subito la condotta del Liscione e nominare - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sulle condotte, rischio stop all'acqua a Serino - L'articolo Lavori sulle condotte, rischio stop all'acqua a Serino proviene da OttoPagine. Da msn.com
“Acqua, Impresa, Futuro”: lunedì De Luca a Serino - Lunedì 23 settembre alle ore 17:00 nell’Area PIP di Serino (AV), si terrà l’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Serino. Scrive irpinianews.it