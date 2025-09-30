Crisi idrica a Serino l' amministrazione comunale predispone lavori sull' acquedotto

30 set 2025

Si comunica che a causa della grave crisi idrica, si potrebbero verificare interruzioni nell'erogazione dell'acqua durante le prossime giornate a Serino. A tal fine l'amministrazione comunale sta predisponendo urgenti lavori sull'acquedotto comunale per risolvere tale problematica. Si raccomanda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

