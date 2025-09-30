Crisi Bms polemiche sulla relazione della manager | Scarica le responsabilità sulla maggioranza

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si irrigidiscono i rapporti fra l'amministrazione comunale e l'amministratrice unica della Brindisi Multiservizi, l'avvocato Rossana Palladino. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha espresso sorpresa per una relazione della manager, che di fatto muove dei rilievi al socio unico, ossia il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

