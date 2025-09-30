Crisi Atletico Ascoli spunta il nome di Silva Ma per ora non si cambia
Anche ieri nonostante le parole rassicuranti del Direttore Sportivo Mario Marzetti, si sono susseguite le voci di un possibile esonero di mister Simone Seccardini. Oltre ai già citati Rosario Pergolizzi, Flavio Destro e Francesco Monaco, ci sarebbe anche mister Massimo Silva, ex attaccante ed ex allenatore dell’Ascoli, tra i papabili sostituti. Massimo Silva che l’anno scorso ha compiuto l’ennesimo miracolo salvando il Notaresco in Serie D, che ad un certo punto del campionato era ultimo e staccatissimo. Ma come detto l’Atletico Ascoli non ha nessuna intenzione di cambiare allenatore nonostante le tre sconfitte consecutive, i soli due punti in classifica e il penultimo posto davanti al Castelfidardo ancora fermo a quota zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: crisi - atletico
Pronostico Atletico Mineiro-Bragantino: vittoria scaccia-crisi
Atletico Madrid in crisi, Raspadori gioca meno che a Napoli: 50 minuti in tre partite senza lasciare il segno
L’Atletico Ascoli cade a Termoli. Bianconeri ufficialmente in crisi
[Dilettanti]Nel fine settimana dei dilettanti spicca il terzo ko stagione dell'Atletico Ascoli. Esultano le squadre di Morelli e Campanile, crisi per il Monticelli di Stallone. L'Atletico Azzurra Colli non va oltre il pari, ko interno per il Castel di Lama - facebook.com Vai su Facebook
Julian Alvarez si rilancia con una tripletta: che risposta alla crisi dell’Atletico (As) Julián Alvarez non aveva avuto un buon inizio di stagione, ma si è riscattato nel momento più importante, quello decisivo - X Vai su X
L’Atletico Ascoli aspetta l’Ostiamare di Daniele De Rossi - Poco tempo per riflettere sugli errori commessi e sulle disattenzioni che sono costate le due sconfitte consecutive contro Ancona ... Da msn.com
Termoli-Atletico Ascoli 3-1, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri - Partita che ha visto i bianconeri soccombere per tre volte, inutile l’autogoal avversario a ... Riporta picenooggi.it