crisi atletico ascoli spunta il nome di silva ma per ora non si cambia

Anche ieri nonostante le parole rassicuranti del Direttore Sportivo Mario Marzetti, si sono susseguite le voci di un possibile esonero di mister Simone Seccardini. Oltre ai già citati Rosario Pergolizzi, Flavio Destro e Francesco Monaco, ci sarebbe anche mister Massimo Silva, ex attaccante ed ex allenatore dell’Ascoli, tra i papabili sostituti. Massimo Silva che l’anno scorso ha compiuto l’ennesimo miracolo salvando il Notaresco in Serie D, che ad un certo punto del campionato era ultimo e staccatissimo. Ma come detto l’Atletico Ascoli non ha nessuna intenzione di cambiare allenatore nonostante le tre sconfitte consecutive, i soli due punti in classifica e il penultimo posto davanti al Castelfidardo ancora fermo a quota zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

