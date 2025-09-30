Criscitiello contro Dimarco | Ha perso un’altra occasione per portare rispetto

Criscitiello contro Dimarco: «Ha perso un’altra occasione per portare rispetto. Poteva dirlo l’anno scorso.». L’attacco del noto giornalista Una frecciata al veleno che non è passata inosservata. Alla vigilia dell’importante esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, le parole dell’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, hanno innescato una dura polemica, attirando la critica sferzante del giornalista Michele Criscitiello. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

criscitiello contro dimarco haDimarco spara contro Inzaghi: "Sempre sostituito al 60', chiaro che oggi incida di più..." - L'esterno nerazzurro, alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga, critica apertamente l'ex allenatore con cui ha condiviso quattro stagioni ... msn.com scrive

criscitiello contro dimarco haCritiche Dimarco, il giocatore risponde: l’ha detto in diretta! - Al termine del match tra Ajax e Inter ha parlato anche Federico Dimarco, ultimamente sottotono nelle prestazioni. Come scrive spaziointer.it

