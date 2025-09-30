Criminalità in crescita nel Lazio Frosinone ' maglia nera'

Frosinonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Lazio la criminalità continua a crescere. È quanto emerge dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla Corruzione, presieduto dal generale Serafino Liberati. I dati restituiscono un’immagine chiara: rispetto al 2019, i reati denunciati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: criminalit - crescita

criminalit224 crescita lazio frosinoneLazio, reati in crescita: Roma incide per oltre l’80% del totale - A Roma l’80% dei reati, in aumento anche cybercrime e infiltrazioni mafiose ... Lo riporta rainews.it

Alcolismo, il Reatino primo nel Lazio. Fenomeno in crescita costante - Troppo alcol e troppi bevitori ad alto rischio: il Reatino, purtroppo, supera tutti, sia Roma con la sua provincia, che Frosinone, Latina e Viterbo. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Crescita Lazio Frosinone