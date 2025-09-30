Cresce in Italia il Kiwi Sungold Zespri investe ancora sul Lazio

Roma, 25 set. (askanews) - Nuovi investimenti nella produzione di kiwi SunGold Zespri nel Lazio, che consolideranno il primato della regione nella produzione italiana. Lo annuncia, a pochi giorni dall'inizio della raccolta, Zespri, leader mondiale nel settore dei kiwi, che da gennaio 2025 ha iniziato a impiantare altri 300 ettari in Italia e ha organizzato una due giorni a Cisterna di Latina alla scoperta di questo frutto. Emanuele De Santis, Zespri Marketing Manager Italy & Med. Countries: "Il distretto del kiwi nel Lazio è il distretto più importante in termini di produzione in Italia e noi siamo qui per mostrare cosa c'è dietro la qualità e il gusto dei nostri prodotti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

