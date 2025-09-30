Crepet | preoccupato per giovani che sono indifferenti che stanno a guardare il telefonino Soprattutto davanti ai massacri terrificanti
C'è una coerenza profonda nelle parole che Paolo Crepet ha pronunciato sui giovani durante la trasmissione Accordi e Disaccordi e il suo sistema di pensiero, che da anni scava nei concetti di follia, normalità e responsabilità. Quando afferma: “ Io penso di dover essere molto preoccupato per tutti quei ragazzi e ragazze che sono indifferenti ”, non sta semplicemente commentando un fatto di cronaca. Sta ribadendo una convinzione che attraversa tutta la sua riflessione pubblica: il vero pericolo non è chi agisce, ma chi tace. L'articolo Crepet: “preoccupato per giovani che sono indifferenti che stanno a guardare il telefonino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Crepet: “Challege, deepfake, ragazze che odiano il proprio corpo. Veleni mentali, preoccupato per la condizione giovanile”
Crepet: “Se voi incontrate un ragazzo intelligente aiutatelo, per favore, in che modo? Non facendo niente. Sottraete” - Paolo Crepet insiste da anni su un concetto apparentemente controintuitivo: per educare non bisogna aggiungere, ma togliere. Secondo orizzontescuola.it
Crepet ai giovani: “Non fare tutto quello che vuole la rete. Disobbedite” - Durante uno dei suoi spettacoli, Paolo Crepet ha ripreso un’idea cara a Don Milani: insegnare ai ragazzi a disobbedire. Si legge su orizzontescuola.it