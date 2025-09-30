Cremona, 30 settembre 2025 – E’ partito il conto alla rovescia per la Festa del Torrone, appuntamento ormai entrato nella tradizione che caratterizza novembre a Cremona. Questa mattina è stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 della Festa del Torrone di Cremona, in programma dall’8 al 16 novembre in centro a Cremona. La manifestazione proporrà un ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali. Il tema di quest’anno sarà la musica, in omaggio alla grande tradizione liutaia cremonese, e farà da filo conduttore a un’edizione che si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, tutto pronto per l'edizione 2025 della Festa del Torrone. Si punta sulla musica