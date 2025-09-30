Cremona tutto pronto per l' edizione 2025 della Festa del Torrone Si punta sulla musica
Cremona, 30 settembre 2025 – E’ partito il conto alla rovescia per la Festa del Torrone, appuntamento ormai entrato nella tradizione che caratterizza novembre a Cremona. Questa mattina è stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 della Festa del Torrone di Cremona, in programma dall’8 al 16 novembre in centro a Cremona. La manifestazione proporrà un ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali. Il tema di quest’anno sarà la musica, in omaggio alla grande tradizione liutaia cremonese, e farà da filo conduttore a un’edizione che si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cremona capitale del salame: tutto pronto per la Festa 2025 - La Festa del Salame 2025 a Cremona celebra il re dei salumi con degustazioni, showcooking, abbinamenti gourmet e performance artistiche. Riporta italiaatavola.net