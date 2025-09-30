Countdown 2030 | l’Europa accelera sul riarmo da 800 miliardi nove settori critici per colmare il divario

Ilfogliettone.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro della sicurezza europea si gioca nei prossimi cinque anni. Bruxelles ha messo nero su bianco la strategia per trasformare l’Unione in una potenza militare credibile: lo “Scoping Paper – Defence Readiness Roadmap 2030”, che sarà discusso al Consiglio europeo di ottobre, rappresenta il più ambizioso piano di riarmo dalla fine della Guerra Fredda. Ottocento miliardi di euro, quattro progetti-faro paneuropei e una data limite invalicabile: il 2030. Dopo questa scadenza, avverte la Commissione, sarà troppo tardi per garantire la sicurezza del continente per il resto del secolo. Il contesto geopolitico non lascia margini di manovra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

countdown 2030 l8217europa accelera sul riarmo da 800 miliardi nove settori critici per colmare il divario

© Ilfogliettone.it - Countdown 2030: l’Europa accelera sul riarmo da 800 miliardi, nove settori critici per colmare il divario

In questa notizia si parla di: countdown - europa

Enel accelera sulla rotta green: 170 miliardi di investimenti diretti al 2030. Starace: «È un punto di svolta» - Enel spinge con forza sull’acceleratore e «anticipa di dieci anni l’obiettivo della completa decarbonizzazione del gruppo» puntando 170 miliardi di euro di investimenti diretti entro il 2030. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Countdown 2030 L8217europa Accelera