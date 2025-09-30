Countdown 2030 | l’Europa accelera sul riarmo da 800 miliardi nove settori critici per colmare il divario

Il futuro della sicurezza europea si gioca nei prossimi cinque anni. Bruxelles ha messo nero su bianco la strategia per trasformare l’Unione in una potenza militare credibile: lo “Scoping Paper – Defence Readiness Roadmap 2030”, che sarà discusso al Consiglio europeo di ottobre, rappresenta il più ambizioso piano di riarmo dalla fine della Guerra Fredda. Ottocento miliardi di euro, quattro progetti-faro paneuropei e una data limite invalicabile: il 2030. Dopo questa scadenza, avverte la Commissione, sarà troppo tardi per garantire la sicurezza del continente per il resto del secolo. Il contesto geopolitico non lascia margini di manovra. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

