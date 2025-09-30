Cotral assumerà 176 lavoratori per guidare i bus e i treni della regione

Nuovi lavoratori per far fronte ai 106 che saluteranno l’azienda. La Regione Lazio ha approvato il piano del fabbisogno di personale di Cotral per il 2025. La società di trasporti ha in programma di inserire nei propri organici 150 figure lavorative per comparto bus e ferroviario.Il piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

