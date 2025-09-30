Costumi d’epoca e sbandieratori ecco la nuova piazza Ghezzi
Sbandieratori, costumi d’epoca e vecchi divertimenti: taglio del nastro per piazza Ghezzi, il cuore del quartiere Tre Torri, a Cernusco, è stato disegnato da cittadini e commercianti. Un progetto nato dal basso, il risultato è frutto di un lungo percorso partecipato. "Amare le piazze - ha detto la sindaca Paola Colombo alla cerimonia - vuol dire prima di tutto continuare a investire sulla comunità". Fra le novità, proprio i giochi della tradizione intarsiati nel pavimento, marmo rosso e giallo al posto delle vecchie mattonelle, e intorno le quattro magnolie rimaste dove sono sempre state, così ha voluto la gente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
