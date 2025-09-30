Costez Franciacorta accende l’autunno | weekend di musica e cocktail 3-5 ottobre
Tre date, un’unica promessa: vivere l’autunno al massimo tra musica, atmosfera raffinata e mixology d’eccellenza nella cornice dell’Hotel Costez Franciacorta, a Cazzago, nel cuore della provincia di Brescia. Weekend d’autore in Franciacorta La prima settimana di ottobre si trasforma in un showcase travolgente all’Hotel Costez Franciacorta. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: costez - franciacorta
Hotel Costez Franciacorta 28/09 Domenica all’Italiana Torna la Domenica all’Italiana, in Franciacorta. Dopo il successo dello scorso anno, Hotel Costez – Franciacorta, a Cazzago (Brescia) non apre più soltanto il venerdì e sabato sera, per far ballare fino @lo - X Vai su X
Settembre è arrivato Opening Party Weekend Hotel Costez ? Venerdì 12 & Sabato 13 Settembre ? 23:00 – 04:00 La stagione riparte nel cuore della Franciacorta Due notti di musica, energia e divertimento! Sei pronto a scrivere con noi il pri - facebook.com Vai su Facebook