Costez Franciacorta accende l’autunno | weekend di musica e cocktail 3-5 ottobre

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre date, un’unica promessa: vivere l’autunno al massimo tra musica, atmosfera raffinata e mixology d’eccellenza nella cornice dell’Hotel Costez Franciacorta, a Cazzago, nel cuore della provincia di Brescia. Weekend d’autore in Franciacorta La prima settimana di ottobre si trasforma in un showcase travolgente all’Hotel Costez Franciacorta. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

costez franciacorta accende l8217autunno weekend di musica e cocktail 3 5 ottobre

© Sbircialanotizia.it - Costez Franciacorta accende l’autunno: weekend di musica e cocktail 3-5 ottobre

In questa notizia si parla di: costez - franciacorta

Cerca Video su questo argomento: Costez Franciacorta Accende L8217autunno