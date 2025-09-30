Costa | piano Trumpcogliere opportunità
0.55 Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, accoglie con favore il Piano in 20 punti di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, sottolineando l'"incoraggiamento" per la risposta positiva del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Su X, Costa invita tutte le parti a cogliere "questo momento per dare alla pace una possibilità concreta.I popoli israeliano epalestinese meritano di vivere fianco a fianco, in pace esicurezza, liberi dalla violenza e dal terrorismo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
