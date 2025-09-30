Così l’Italia con Imec unisce Atlantico e Indo-Pacifico nell’Indo-Mediterraneo

L’Indo-Mediterranean Corridor ritorna al centro del dibattito politico ed economico. Nel cuore di Roma, un panel di esponenti istituzionali italiani e indiani, rappresentanti del mondo marittimo e diplomatico, ha discusso delle prospettive dell’India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec). Lanciato al G20 di Nuova Delhi nel 2023, il progetto resta oggi uno dei pilastri per la connettività globale, capace di intrecciare commercio, sicurezza e diplomazia. L’incontro odierno fa parte della nuova serie “Indo-Mediterranean Dialogues”, organizzata dall’Ufficio del Chief Representative per l’Italia della Indian Chamber of Commerce, Vas Shenoy, come continuazione della Indo-Mediterranean Initiative lanciata lo scorso anno all’Ara Pacis. 🔗 Leggi su Formiche.net

