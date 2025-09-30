Così i ‘maranza’ della Valseriana rapinavano i più deboli | 7 colpi in 8 mesi Sapevano delle indagini ma non si fermavano

“Fra”, gli bisbigliano alle spalle per farlo voltare. Poi lo buttano a terra, lo immobilizzano e gli portano via l’orologio da 2 mila euro. Succede il 19 aprile a Nembro. La vittima è un anziano, un ultrasettantenne. “Vai, vai dai vigili. Fai quel c. che ti pare, te la facciamo pagare”. Gli hanno appena preso a calci la chitarra. E rubato le offerte lasciate nella custodia, 40 miseri euro. Succede il 14 aprile fuori da un supermercato ad Albino, la vittima è un musicista di strada. “Ce l’avete una sigaretta?”, chiedono a un gruppo di giovani dopo aver spaccato a terra una bottiglia, giusto per mettere le cose in chiaro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it