Il vertice dei BRICS di Rio de Janeiro, il 6–7 luglio 2025, ha segnato uno scarto politico: nelle venti pagine della dichiarazione dei leader, la salute è salita tra le priorità strategiche insieme a energia, tecnologia e commercio, con un linguaggio che rivendica autonomia di ricerca, produzione e regolazione sanitaria nel Sud globale. Il documento richiama esplicitamente il rafforzamento dei legami tra le istituzioni sanitarie dei membri e sostiene le iniziative del BRICS Vaccine R&D Centre, un ombrello di cooperazione che nei piani brasiliani deve evolvere da piattaforma di scambio scientifico a rete di capacità produttiva e di regolazione “tra pari”, a prova di shock geopolitici e di sanzioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Così i BRICS riscrivono la diplomazia sanitaria globale