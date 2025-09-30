Cos'è questa storia della consulenza del generale Garofano su Garlasco e perché se ne sta parlando adesso
Nelle carte dell'indagine bis sul delitto di Garlasco comparirebbe anche il nome del generale Luciano Garofano per un versamento disposto dalla famiglia Sempio relativo a "una consulenza", come ha spiegato l'ex comandante del Ris. Ma il generale, ospite di Quarto Grado, ha citato una perizia che all'epoca era ancora chiusa nel fascicolo del pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: storia - consulenza
La storia di Simone Pianigiani, dalla nazionale di basket alla consulenza aziendale Ai microfoni di Diritto e Sport, l'ex allenatore degli azzurri si racconta a seguito dell'uscita del suo libro "Essere coach, il viaggio dell'allenare tra sport e azienda" Dai cam - facebook.com Vai su Facebook