Cos'è questa storia della consulenza del generale Garofano su Garlasco e perché se ne sta parlando adesso

Nelle carte dell'indagine bis sul delitto di Garlasco comparirebbe anche il nome del generale Luciano Garofano per un versamento disposto dalla famiglia Sempio relativo a "una consulenza", come ha spiegato l'ex comandante del Ris. Ma il generale, ospite di Quarto Grado, ha citato una perizia che all'epoca era ancora chiusa nel fascicolo del pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it