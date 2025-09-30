Cos’è il Profilo sanitario sintetico Pss in vigore da oggi già nella bufera | Numerose e pesanti criticità connesse
Martedì 30 settembre 2025 è il Pss day, ovvero il giorno in cui in Italia entra in vigore il Profilo sanitario sintetico. Ecco di cosa si tratta e le prime polemiche. Oggi, martedì 30 settembre 2025, è pronto a partire il Profilo sanitario sintetico (Pss). Si tratta di una cartella clinica sintetica, digitale e uguale per tutti che di fatto è la base del Fasccolo sanitario elettronico (Fse). – Notizie.com Non tutti, però, sono d’accordo con il nuovo provvedimento. L’Ordine dei medici di Milano ha parlato del rischio di caos e nuove discriminazioni. 🔗 Leggi su Notizie.com
