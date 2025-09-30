Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano a Gaza e dal blocco navale di Israele. Alle due di questa notte dovrebbero arrivare a 150 miglia nautiche dalla costa: la nave Alpino della Marina militare italiana, a quel punto, si fermerà. Meloni: "Si fermino, altrimenti danno pretesto per impedire la pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Lo riporta today.it
"Sciopero generale tempestivo se bloccano o attaccano la Flotilla": la minaccia della Cgil - L'assemblea generale del principale sindacato italiano ha condiviso la proposta avanzata dal segretario Maurizio Landini ... Si legge su today.it