Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma

Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano a Gaza e dal blocco navale di Israele. Alle due di questa notte dovrebbero arrivare a 150 miglia nautiche dalla costa: la nave Alpino della Marina militare italiana, a quel punto, si fermerà. Meloni: "Si fermino, altrimenti danno pretesto per impedire la pace".

Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas"

"Sciopero generale tempestivo se bloccano o attaccano la Flotilla": la minaccia della Cgil - L'assemblea generale del principale sindacato italiano ha condiviso la proposta avanzata dal segretario Maurizio Landini

