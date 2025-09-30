Cosa sono gli aparthotel e perché stanno spopolando

Avete mai sentito parlare di aparthotel? Sono le strutture ricettive più richieste del momento, capaci di evocare l'intima atmosfera casalinga ma con i servizi dell'hotel: ecco perché stanno vivendo la loro epoca d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

