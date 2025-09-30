Cosa pensa il governo Meloni del piano di pace degli Stati Uniti per Gaza

Il governo Meloni ha definito una possibile "svolta" il piano di pace presentato da Trump per Gaza e ha invitato le parti ad accettare l'accordo, che rappresenterebbe "un ambizioso progetto di ricostruzione" della Striscia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Blocchiamo tutto”, ma non Giorgia Meloni. Cosa pensa davvero il governo di Israele e Gaza? Ecco perché gli scioperi non intaccano il consenso: c’entra la “diplomazia ... - Mentre le piazze si riempiono per lo sciopero, i consensi di FdI restano alti, ma com’è possibile? Riporta mowmag.com