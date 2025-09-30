Cosa è successo a Piera Pinna? Donna sparita nel bosco coinvolta anche una sensitiva

San Miniato, 30 settembre 2025 – In questi giorni il marito Remo non si è mai allontanato da Medicina, dormendo in auto accanto al nucleo operativo dei vigili del fuoco. Ma la moglie, Piera Pinna, 69 anni, nello spazio di qualche ora è completamente scomparsa. Dopo oltre una settimana di ricerche, iniziate nella sera di domenica 21 settembre, ieri – da quanto abbiamo appreso – è stato smontato il campo che l’Ucl aveva allestito a Medicina. La signora, residente a San Miniato, si è persa mentre era a cercare funghi nei boschi attorno al paese. È sparita. L’allarme è scattato dopo che Piera non si era presentata all’appuntamento che con il marito, 85enne, si erano dati intorno alle 13 per tornare a casa, a San Miniato, dove la donna gestisce un’azienda agricola nella zona di Calenzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

