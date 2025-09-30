Cosa c’è nel piano USA &#8211; Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 20 punti per Gaza, discusso da Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Prevede il rilascio degli ostaggi entro 72 ore, la smilitarizzazione e la sicurezza della Striscia, la creazione di un comitato palestinese temporaneo e uno sviluppo economico guidato da un Consiglio internazionale, senza annessione israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

