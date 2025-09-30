Cosa c’è dietro l’avventurismo della politica estera di Putin Scrive Polillo
“La Russia – diceva Winston Churchill – è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma”. Che cosa è cambiato da allora? Poco. Anzi forse, negli ultimi tempi, la situazione è decisamente peggiorata. Non si spiegherebbe altrimenti la politica espansionistica di Vladimir Putin: l’invasione dell’Ucraina, dopo i fatti della Georgia del 2008, e l’annessione della Crimea sei anni dopo. Che senso aveva aggiungere piccole frazioni a un territorio immenso come quello della Federazione Russa, che è il più esteso Paese del mondo, per giunta con una densità minima di abitanti per kmq? Nel vecchio imperialismo italiano, c’era almeno la giustificazione della “conquista di uno spazio vitale”. 🔗 Leggi su Formiche.net
