Cosa c’è dietro l’avventurismo della politica estera di Putin Scrive Polillo

Formiche.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Russia – diceva Winston Churchill – è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma”. Che cosa è cambiato da allora? Poco. Anzi forse, negli ultimi tempi, la situazione è decisamente peggiorata. Non si spiegherebbe altrimenti la politica espansionistica di Vladimir Putin: l’invasione dell’Ucraina, dopo i fatti della Georgia del 2008, e l’annessione della Crimea sei anni dopo. Che senso aveva aggiungere piccole frazioni a un territorio immenso come quello della Federazione Russa, che è il più esteso Paese del mondo, per giunta con una densità minima di abitanti per kmq? Nel vecchio imperialismo italiano, c’era almeno la giustificazione della “conquista di uno spazio vitale”. 🔗 Leggi su Formiche.net

cosa c8217232 dietro l8217avventurismo della politica estera di putin scrive polillo

© Formiche.net - Cosa c’è dietro l’avventurismo della politica estera di Putin. Scrive Polillo

In questa notizia si parla di: cosa - dietro

L'assalto delle toghe al governo. Cerno: vi spiego cosa c'è dietro | VIDEO

Il bacio tra Michele Morrone e Irina Shayk: cosa c’è dietro

Il sindaco di Valverde preso a pugni dal consigliere: cosa c'è dietro

Cerca Video su questo argomento: Cosa C8217232 Dietro L8217avventurismo