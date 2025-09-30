Cortona Tragedia sulla strada regionale 71 | muoiono Donato De Carlo e il suo cane pirata della strada individuato

Laprimapagina.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donato De Carlo, 60 anni, è stato travolto da un’auto pirata mentre passeggiava con il suo cane, un jack russell, all’incrocio tra la strada regionale 71 e Via delle Fosse Ardeatine, a Terontola, frazione del Comune di Cortona, poco oltre il confine di Castiglione del Lago. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo e il cane sono stati trascinati per circa venti metri e purtroppo entrambi sono deceduti sul colpo. L’automobilista, un 45enne della zona, non si è fermato a prestare soccorso, ma grazie alle telecamere della zona i carabinieri lo hanno identificato questa mattina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

cortona tragedia sulla strada regionale 71 muoiono donato de carlo e il suo cane pirata della strada individuato

© Laprimapagina.it - Cortona. Tragedia sulla strada regionale 71: muoiono Donato De Carlo e il suo cane, pirata della strada individuato

In questa notizia si parla di: cortona - tragedia

cortona tragedia strada regionaleUomo investito e ucciso mentre porta a spasso il cane: caccia al pirata della strada - Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre portava a ... Riporta gonews.it

cortona tragedia strada regionaleInvestito e ucciso da un’auto pirata, era a spasso con il cane - Soccorritori e forze dell’ordine sul posto ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cortona Tragedia Strada Regionale