Cortona muore investito insieme al cane | individuato il conducente dell’auto pirata

Firenzepost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Donato De Carlo, il 60enne cuoco di professione che ieri sera, 29 settembre 2025, è stato investito ed ucciso insieme al suo cane a Terontola, nel comune di Cortona, da un'auto pirata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

cortona muore investito insieme al cane individuato il conducente dell8217auto pirata

© Firenzepost.it - Cortona, muore investito insieme al cane: individuato il conducente dell’auto pirata

In questa notizia si parla di: cortona - muore

Cortona: muore investito insieme al cane. Automobilista in fuga

cortona muore investito insiemeMuore investito da un’auto pirata, individuato il conducente - investito, uccidendolo, Donato De Carlo, il 60enne, cuoco di professione, travolto da un'auto pirata intorno alle 20 mentre camminava lungo la regionale 71 a Terontola, ... lanazione.it scrive

cortona muore investito insiemeMuore investito insieme al suo cane, individuato pirata della strada - La vittima, un uomo di 60 anni, stava passeggiando con il suo cane, anch'esso deceduto nell'impatto ... Da toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Cortona Muore Investito Insieme