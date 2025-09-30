Cortona muore investito insieme al cane | individuato il conducente dell’auto pirata
Si chiamava Donato De Carlo, il 60enne cuoco di professione che ieri sera, 29 settembre 2025, è stato investito ed ucciso insieme al suo cane a Terontola, nel comune di Cortona, da un'auto pirata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Cortona: muore investito insieme al cane. Automobilista in fuga
Muore investito da un’auto pirata, individuato il conducente - investito, uccidendolo, Donato De Carlo, il 60enne, cuoco di professione, travolto da un'auto pirata intorno alle 20 mentre camminava lungo la regionale 71 a Terontola, ... lanazione.it scrive
Muore investito insieme al suo cane, individuato pirata della strada - La vittima, un uomo di 60 anni, stava passeggiando con il suo cane, anch'esso deceduto nell'impatto ... Da toscanamedianews.it