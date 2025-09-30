Corteo ProPal alla Sapienza studenti entrano a Lettere e Fisica | cori per Gaza e Flotilla

(Adnkronos) – “Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto. Stop accordi con Israele”. Così, con uno striscione appeso nel Piazzale Minerva dell’Università La Sapienza di Roma dagli studenti, inizia la protesta per manifestare a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che sta portando aiuti umanitari ai civili palestinesi. Gli studenti hanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gaza, la protesta degli studenti de La Sapienza: le immagini del corteo - (LaPresse) A Roma è partito il corteo degli studenti de La Sapienza, che si snoderà all’interno della città universitaria. Lo riporta ilmattino.it

Sapienza, un migliaio di studenti al corteo per Gaza e la Flotilla: «Chiudere ogni rapporto con gli atenei israeliani» - I manifestanti sono dapprima entrati nella facoltà di Lettere e Filosofia, occupata lunedì scorso al termine del maxi corteo con oltre 100mila partecipanti ... Riporta roma.corriere.it