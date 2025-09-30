Corteo pro Pal alla Sapienza di Roma, scatta l'occupazione. "Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo": questo il motto degli studenti che, insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, hanno invaso la sede di Scienze politiche e bloccato le lezioni. Al termine del corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti, gli attivisti hanno calato una grande bandiera palestinese sull'ateneo romano e hanno intenzione di proseguire la dimostrazione. Prima dell'occupazione di Scienze politiche, gli studenti pro Pal hanno lanciato petardi, fumogeni e vernice contro l'ingresso del rettorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corteo pro Pal alla Sapienza: occupata la facoltà di Scienze politiche