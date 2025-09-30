Corteo pro Pal alla Sapienza | occupata la facoltà di Scienze politiche
Corteo pro Pal alla Sapienza di Roma, scatta l'occupazione. "Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo": questo il motto degli studenti che, insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, hanno invaso la sede di Scienze politiche e bloccato le lezioni. Al termine del corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti, gli attivisti hanno calato una grande bandiera palestinese sull'ateneo romano e hanno intenzione di proseguire la dimostrazione. Prima dell'occupazione di Scienze politiche, gli studenti pro Pal hanno lanciato petardi, fumogeni e vernice contro l'ingresso del rettorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: corteo - sapienza
Roma in piazza per Gaza: il corteo per la Palestina parte dalla Sapienza
Da Sapienza al centro: migliaia in corteo per Gaza e sciopero di settembre
Sciopero, studenti in corteo dalla Sapienza a piazza dei Cinquecento
Studenti in corteo alla Sapienza, la protesta per Gaza e la Flotilla - Video - X Vai su X
GRANDE GIORNATA DI LOTTA IN SAPIENZA FERMIAMO GLI ACCORDI BLOCCHIAMO LA SAPIENZA IERI 200.000 PERSONE IN PIAZZA a Roma per lo sciopero generale. Il grande corteo si è concluso alle tende piantate alla Minerva decidendo di occ - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Pal alla Sapienza: occupata la facoltà di Scienze politiche - Petardi e vernice contro il rettorato: "Rettrice Polimeni strappa gli accordi con Israele". Segnala ilgiornale.it
Corteo pro-Pal alla Sapienza di Roma, petardi e vernice contro il rettorato: «Per Gaza, per la Flotilla» - Petardi, fumogeni, e vernice lanciata contro l'ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti pro- Secondo msn.com